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Відомий американський актор Майкл Нейдер помер у віці 76 років. Його знайшли мертвим у власному будинку в Каліфорнії. Він був зіркою культових серіалів 1980-х "Династія" і "Всі мої діти".
Про смерть актора на сайті Michael Fairman TV повідомила його дружина Джоді Лістер.
"Ми провели 18 чудових років разом з багатьма собаками, яких ми рятували і вирощували. Нещодавно Майкл був так схвильований, що знову зустрівся зі своїми друзями з акторського складу "Династії", щоб допомогти зібрати кошти для досліджень COVID. Він був красивою і чарівною людиною з багатьма талантами. Я буду сумувати за ним завжди", - заявила жінка.
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Нейдер помер у своєму будинку в Каліфорнії, причиною смерті став невиліковний рак.
У серіалі "Династія" актор зіграв Декса Декстера, у якого був напружений і пристрасний роман з Алексіс Керрінгтон, героїнею Джоан Коллінз.
Також Нейдер з 1991 по 2001 рік грав роль Дмитра Маріка в американській мильній опері "Всі мої діти". Серед інших серіалів з його участю - "Закон і порядок", "Флеш", "Приватний детектив Магнум".
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