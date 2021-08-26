Пошкоджено вагони, колійне полотно та кілька опор контактної мережі

На залізниці Львівської області біля проміжної станції "Глинна-Наварія" з колії рейок зійшло 18 вагонів вантажного локомотива. Через це затримується низка пасажирських поїздів.

Про це повідомили журналісти ТСН, посилаючись на прес-службу ГУ ДСНС Львівщини.

Всього у складі поїзда, який зійшов з рейок, було 48 вагонів. В результаті НП виникли затримки руху поїздів, а також невеликий транспортний колапс біля самої залізниці. В АТ "Укрзалізниця" стверджують, що серйозних причин для занепокоєнь немає, а подробиці події і офіційна інформація будуть відомі найближчим часом.

"Постраждалих або травмованих в результаті цієї події немає, рух не затримано", — прокоментували в ДСНС.

На місці вагонів, що зійшли з колії, працюють оперативно-слідчі групи і рятувальники. Вони намагаються розібратися в причинах аварії, а також розчистити проїзд для інших машиністів, які помітно відстають від розкладу.

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