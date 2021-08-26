Сім'я з трьома дітьми розбилася в страшній аварії на Запоріжжі по дорозі на відпочинок

Трагедія сталася на трасі Київ – Сімферополь у Запорізькій області 20 серпня. Рано вранці легкова машина Opel Astra, водій якої не впорався з керуванням, вилетіла на зустрічну смугу і зіткнулася з Mersedes-190. Через сильний удар Mersedes вилетів у кювет, перекинувся і загорівся.

На момент аварії в машині знаходився 47-річний Юрій Онуков, його цивільна дружина Олена Касимова, 9-річна внучка Юрія Дарина, і дві дочки Олени - 14-річна Олександра і 11-річна Аліна. Всі вони загинули в ДТП.

Водій і пасажирка Opel постраждали під час зіткнення, проте їм вдалося вижити. Зараз чоловіка, який вів машину і після аварії переніс операцію, взяли під варту.

Як стало відомо «Обозревателю», загибла родина тієї ночі їхала на відпочинок до Кирилівки.

"Хотіли, щоб діти перед школою трохи набралися сил", - розповіла знайома сімейства.

При цьому вона зазначила, що старша дочка Олени хотіла відмовитися від поїздки, проте дорослі вирішили, що їхати повинні всі.

Відомо, що дочки Олени були від її першого шлюбу. Жінка пішла від чоловіка кілька років тому і з тих пір жила в щасливому цивільному шлюбі з Юрієм.

Зараз водієві, який спровокував аварію, загрожує до 10 років в'язниці з позбавленням прав.

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