У Києві на вулиці Інститутській невідомий жбурнув коктейль Молотова в офіс Людмили Денисової, Уповноваженої Верховної Ради з прав людини.
Відео події з'явилося в Telegram-каналі»Ґрати".
"Невідомий кинув коктейль Молотова в офіс Уповноваженої Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській у Києві.",- сказано в повідомленні під відео.
На місці почали працювати правоохоронці. У поліції відмовилися розкривати деталі події. Там зазначили, що правоохоронці з'ясовують обставини того, що сталося. Очевидці події розповіли, що невідомий чоловік жбурнув у двері офісу пляшку із запальною машиною. Одразу після цього чоловіка затримали правоохоронці.
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Омбудсмен Людмила Денисова прибула в офіс, в якому підпалили двері. Від коментарів журналістам вона відмовилася.
Людмила Денисова - український політик, народний депутат України кількох скликань, державний діяч. З березня 2018 року вона призначена Уповноваженим Верховної Ради з прав людини. У 2018 році, 13 червня, вона почала поїздку в Російську Федерацію, щоб відвідати громадян України, які перебувають у в'язницях цієї країни. Тоді вона провела зустріч з Тетяною Москальковою, омбудсменом Російської Федерації.
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