Погода в Україні найближчими днями все більше буде схожою на осінню

Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз на п'ятницю, 27 серпня. Згідно з даними, погода в Україні різко зіпсується. Дощі очікуються практично у всіх областях країни крім центральних регіонів. Температура повітря продовжить знижуватися, досягнувши 17 градусів в деяких областях.

Найхолодніше буде в західних областях, де температура продовжує знижуватися вже не перший день. Там у п'ятницю очікується близько 17-22 градусів. Дощі йтимуть у всіх без винятку західних регіонах.

На Сході теж очікуються опади. При цьому в східних регіонах буде тепло - від 25 до 29 градусів в залежності від регіону. У південних областях 27 серпня теж будуть дощі, а температура коливатиметься в районі 24-27 градусів.

Центральні області в п'ятницю зможуть відпочити від дощів, але температура залишиться на рівні 21-24 градусів.

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