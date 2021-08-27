У МОЗ зробили заяву щодо введення локдауну в листопаді
Так, Україна може наблизитися до червоної зони епідеміологічної небезпеки і тоді можуть ввести локдаун, передає ВВС .
«За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємося, новий локдаун можуть ввести орієнтовно в листопаді", - вважає головний санлікар Ігор Кузін.
Крім того він додав, що якщо більшість українців будуть щеплені, то локдаун відтягнеться до грудня-січня, або його і зовсім не будуть вводити.
Алла Пугачова відзначилася в день народження єдиного сина Софії Ротару і зібрала понад 200 "лайків": яскраве фото
Вакарчук повідомив про велику трагедію і зачепив українців: "Не хочеться вірити взагалі..."
Тіна Кароль несподівано опублікувала романтичний кадр з Даном Баланом, тримаються за руки: "Family look"
Українці поплатилися за 4 вихідних: в яких областях різко збільшилася кількість хворих на "корону"
18-річний син Осадчої, якого вона не показує, заспівав з Каменських і "порвав свято": "Пишаюся"
Раньше головний санлікар заявляв, що новий спалах коронавірусу в Україні очікується в жовтні-листопаді цього року.
На думку Кузіна, спалах може статися і раніше, але зараз є "всі можливості, щоб цього не допустити".
"У найближчі дні ми не очікуємо, що ситуація буде різко погіршуватися. Ми йдемо за сценарієм 2020 року. І якщо подивитися статистику за аналогічний місяць минулого року, то зараз ми знаходимося перед піком. Але хочу нагадати, що минулого року пік у нас спостерігався через півтора-два місяці після тих цифр, які ми реєструємо зараз. Підйом захворюваності ми очікуємо десь восени цього року, приблизно в жовтні – листопаді", – підкреслив Кузін.
Нагадаємо, повний локдаун в Україні з 4 вересня, в МОЗ розкрили плани.
Як повідомляла Politeka, в Україні знайшли нові випадки зараження "дельтою": у МОЗ зробили заяву.
Також Politeka писала, що новий локдаун через штам "Дельта": у МОЗ повідомили, що чекає українців.