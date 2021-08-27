У МОЗ зробили заяву щодо введення локдауну в листопаді

Так, Україна може наблизитися до червоної зони епідеміологічної небезпеки і тоді можуть ввести локдаун, передає ВВС .

«За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємося, новий локдаун можуть ввести орієнтовно в листопаді", - вважає головний санлікар Ігор Кузін.

Крім того він додав, що якщо більшість українців будуть щеплені, то локдаун відтягнеться до грудня-січня, або його і зовсім не будуть вводити.

Раньше головний санлікар заявляв, що новий спалах коронавірусу в Україні очікується в жовтні-листопаді цього року.

На думку Кузіна, спалах може статися і раніше, але зараз є "всі можливості, щоб цього не допустити".

"У найближчі дні ми не очікуємо, що ситуація буде різко погіршуватися. Ми йдемо за сценарієм 2020 року. І якщо подивитися статистику за аналогічний місяць минулого року, то зараз ми знаходимося перед піком. Але хочу нагадати, що минулого року пік у нас спостерігався через півтора-два місяці після тих цифр, які ми реєструємо зараз. Підйом захворюваності ми очікуємо десь восени цього року, приблизно в жовтні – листопаді", – підкреслив Кузін.

Нагадаємо, повний локдаун в Україні з 4 вересня, в МОЗ розкрили плани.

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