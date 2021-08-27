Не стало одного з найбільших співаків усіх часів
У віці 85 років 22 серпня помер Шарль Бюрль, артист опери та оперети, один з найбільш прославлених французьких ліричних тенорів.
Про це повідомили профільні ресурси Франції.
Бюрль народився 21 липня в Марселі. На сцені дебютував у Тулоні в 1958-му. У 1971-му вперше виступив у Паризькій опері.
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Відзначився партіями в оперетах Оффенбаха, з яким пов'язано і перша велика екранна поява артиста - в "Великій княгині Герольштейнскій" в 1980-му, де йому дістався образ Фріца. За два роки до того Бюрль відзначився в "Коронації Поппеї" Монтеверді в ролі пажа Валетто.
Потім він присвятив себе викладанню. Шарль Бюрль довів до досконалості мистецтво співу, що переходить від грудного голосу до змішаного без переривання. Його дикція була бездоганною, а тон, теплий і округлий, дуже приємним.
У мережі висловлюють своє співчуття у зв'язку із загибеллю співака:"Спочивай з миром майстер", "Спасибі тобі за все, ти був кращим", "Подарував нам багато тепла і світла. Дуже шкода", "Нехай земля тобі буде пухом".
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