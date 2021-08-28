Український омбудсмен ініціював перевірку на "Укрзалізниці «після того, як на станції» Запоріжжя 1" мати з двома дітьми вигнали з платного залу очікування.
Про це повідомляє Politeka з посиланням на»УЗ".
За результатами перевірки встановили, що співробітник залізниці перевищив повноваження, порушив правила роботи вокзалу, а також правила перевезення пасажирів. Зазначеного співробітника звільнили.
Двох співробітників вокзалу, які не втрутилися в конфлікт і не допомогли його вирішити, притягнули до дисциплінарної відповідальності. Даний випадок обговорили з усіма співробітниками філії компанії.
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Нагадаємо, що в Запоріжжі на залізничному вокзалі молоду маму і двох її дітей виганали із залу підвищеного комфорту. В якості причини для цього назвали те, що діти в залі можуть сидіти, проте спати їм заборонено. Скандал стався 13 липня між третьою і четвертою годиною ранку. Мама оплатила час для відвідування платного залу очікування.
Вона чекала поїзд і вирішила скористатися залізничним вокзалом, щоб відшукати там зручне місце. Діти швидко заснули, розмістившись на дивані. Після цього адміністратор залу почала криком вимагати, щоб мама розбудила дітей.
"Діти прийшли сюди відпочивати, а вони у вас сплять. Вони проспали", - заявила адміністратор.
Нагадавши, що літак "забув" дітей у Борисполі
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