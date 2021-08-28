У поїзді " Укрзалізниця" Чернівці-Чернігів стався неприємний випадок

Пасажир поїзда заплатив додаткові гроші за вагон з кондиціонером, а в підсумку не отримав послугу за яку віддав 150 гривень.

Про це розповів пасажир Сергій Дятленко на своїй сторінці в Facebook.

У Сергія був 11 вагон і 5 місце. Склад відправлявся о 20: 46. Коли вони вже їхали годину в поїзді, то у вагоні не вмикали кондиціонер. Після цього пасажир поцікавився, в чому причина, на що провідник відповів, що це через невелику швидкість поїзда. Він заплатив гроші, а послугу не отримав.

"Але я заплатив 150 грн додатково за проїзд у вагоні з кондиціонером. Вночі температура знизиться сама і проїзд стане більш комфортним. Тоді за які послуги вагона з кондиціонером підвищують вартість проїзду, якщо технічно її забезпечити неможливо", - обурений Сергій, додавши, що гроші взяли, а послугу не дали.

Варто відзначити, що в період літнього сезону, особливо під час сильної спеки, дуже важливо забезпечити собі комфортну подорож в прохолоді. Купуючи квиток на поїзд, можна перевірити наявність кондиціонера у вагоні.

На даний момент половина вагонів "Укрзалізниці" обладнана кондиціонерами, але схоже не всі з них працюють.

Нагадаємо, Укрзалізниця прибрала кондиціонери в потязі: "29 годин їде по жаркому сонцю".



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