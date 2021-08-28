Пішла з життя знаменита актриса, якою захоплювалися мільйони
Найстаріша Чехословацька, Чеська актриса Зденка Прохазкова пішла в інший світ. Вона померла 25 серпня в Празі у віці 95 років. Глядач може пам'ятати її за серіалом про принцесу Арабелу.
Про смерть легенди, що мала великий успіх у країнах Східної Європи, повідомляється Teraz.
Прохазкова народилася в 1926 році в Празі. На екранах - з 40-х: знаменитий серіал "Лікарня на околиці міста" (1978), "Час слуг", "Ліда Баарова", "Втрачене обличчя".
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Прохазкова грала на піаніно і належала до невеликої кількості артистів, які говорили як чеською, так і німецькою мовами. За 40 років роботи в німецькомовних країнах актриса також жила за кордоном, маючи дома в Празі та Відні.
Ця прекрасна актриса була легендою на кіноекранах. Нещодавно глядачі змогли побачити її у фільмі "Ліда Баарова". У ньому вона втілила зірку першої республіки, яку знала особисто в похилому віці.
Вона встигла зробити так багато, виховавши не одне покоління молодих артистів. Була щаслива тільки на сцені. У 2003 році вона отримала медаль Artis Bohemiae amicis - за поширення доброго імені чеської культури за кордоном.
Два роки тому вона отримала премію "Талія" за роль у радіоспектаклі.
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