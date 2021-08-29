В українському місті Запоріжжя сталася стрільба, в результаті якої постраждали п'ятеро людей

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу ГУНП в Запорізькій області, в обласному центрі сталася стрілянина, в результаті якої були травмовані п'ятеро людей, і троє з них госпіталізовані.

За попередніми даними поліції, на Набережній магістралі в Запоріжжі, поруч з одним з місцевих кафе між двома компаніями стався конфлікт. Словесна перепалка раптово закінчилася стріляниною - двоє чоловіків дістали зброю і почали стріляти в людей з іншої компанії. Потім сіли в автомобіль і поспішно Поїхали з місця інциденту. В результаті стрілянини травми отримали п'ятеро людей, троє з яких були доставлені в лікарню.

Правоохоронці вивчили записи відеоспостереження та опитали очевидців трагедії. З'ясувалося, що стріляли втекли на автомобілі "Крайслер". Незабаром їх машину затримали патрульні в районі Північного шосе. У зловмисників вилучили два пістолети марки"Форт".

Правоохоронці порушили кримінальну справу, затриманим інкримінують хуліганство. Зараз приймається рішення про обрання їм запобіжного заходу. Також скоро їм мають повідомити про підозру.

Нагадаємо, Посеред дня розстріляли таксиста, прикмети нападників: "Сіли в авто в якості пасажирів".

Як повідомляла Politeka, У Харкові неадекват з битою накинувся на людей, кадри: "спочатку побив чоловіка, потім...".

Також Politeka писала, що У Києві водій почав стріляти посеред дороги, фото: "хотів об'їхати пробку".