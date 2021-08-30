Батько дитини, яку імовірно катували в Черкасах заявив, що тортур не було, а син його постраждав через нещасний випадок.

Про це повідомляє «ТСН».

"Реальна інформація, що це був нещасний випадок, він не був ніким калічений, ніким катуємо», - заявив батько.

У дитини виявили численні травми: відсутня частина геніталій, надірвана губа, багатоденні пролежні. За словами батька, велика частина цих жахів-фейкова інформація. Зокрема, до неправди він відніс заяву про те, що про хлопчика гасили сигарети і його покусали собаки

Раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що нерідна бабуся хлопчика може бути причетна до травм. У момент трагедії він перебував у дідуся з бабусею. Бабуся кілька років тому фігурувала в кримінальних справах, але їх не довели до реального покарання.

У 2015 році зазначена Літня пара розводила великих собак. Іноді вони нападали на людей. Зараз жінка заявила, що хлопчик травмувався, коли впав з Купи цегли. Жінці правоохоронці вручили підозру.

Першим про тортури дитини заявив колишній народний депутат Олег Петренко. Незабаром він додав, що про це йому розповідали сусіди сім'ї. Поговоривши з лікарями, він додав, що такі травми дитина не могла отримати, після падіння з висоти.

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