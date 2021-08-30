У Кіровоградській області в місті Бобринець за підозрою у вбивстві 16-річної Вікторії Макаренко затримали 16-річного хлопця.
Про це повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.
За даними правоохоронців, експертизи та слідчі дії дозволили отримати докази причетності 16-річного хлопця до вказаного злочину. У прес-службі повідомили, що вбивство сталося в Кропивницькому районі, в ніч на 15 серпня. Хлопцеві повідомили про підозру. Для нього суд обрав запобіжний захід-60 діб утримання під вартою.
Розслідування умисного вбивства поліцейські продовжують. Підозрюваному загрожувати від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
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Нагадаємо, що в Кіровоградській області в місті Бобринець знайшли тіло дівчини, якій було 16 років. Раніше її оголосили в розшук. Близько 22: 00 14 серпня дівчина вийшла з дому, назад вона не повернулася.
До пошуків дитини залучили 60 осіб з особового складу поліції, роту особливого призначення, представників громадськості та кінологів. Тіло дівчинки знайшли 18 серпня. Воно з видимими травмами знаходилося в покинутому колодязі. Сам колодязь розміщувався в її рідному місті. Тіло дитини передали експертам для з'ясування причини смерті.
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