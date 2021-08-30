У Херсонській області правоохоронці вимагали з водіїв великогабаритних машин по 500 грн. за проїзд.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Представники Служби безпеки України викрили злочинну схему. В її організації підозрюють трьох співробітників патрульної поліції. Як посередника вони залучили до злочину місцевого підприємця. Гроші учасники групи вимагали за перевезення понаднормових вантажів.

Поліцейські "перевіряли" машини на»перевантаження". Відбувалося це на території стаціонарних постів габаритно-вагового контролю. Місцевий підприємець допомагав отримувати "данину" від водіїв.

Слідчі встановили, що схема діяла з жовтня минулого року. Вона приносила ділкам близько 25 тис.грн. в день. Наразі затримали двох підозрюваних. Тривають обшуки в Управлінні патрульної поліції, а також на постах габаритно-вагового контролю та в будинках фігурантів.

Після обшуків вилучили готівку та платіжні картки, завдяки яким підозрювані проводили розрахунки. Слідчі дії тривають. Правоохоронці шукають усіх людей, які можуть бути причетні до злочину. Правоохоронці вирішують питання про повідомлення фігурантам про підозру, а також обрання для них запобіжного заходу.

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