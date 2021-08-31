Колишній президент України, голова Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук не братиме участь у засіданнях групи до нового року

Як пише Politeka.net з посиланням на "Україну 24", про це розповів радник Голови ОП Олексій Арестович в ефірі програми "Час Голованова".

За його словами, глава делегації України в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук не зможе повернутися до роботи найближчим часом. Він не братиме участь у засіданнях через стан здоров'я.

"Наскільки мені відомо, він у складному періоді реабілітації. Тобто там людині 87-й рік, операція на серці це завжди дуже складно", - пояснив Арестович.

Він додав, що замість Кравчука засідання вестиме віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков. Відомо, що Кравчук не повернеться в ТКГ як мінімум до листопада-грудня.

Нагадаємо, що нещодавно Кравчук переніс операцію на серці, після чого перестав з'являтися на публіці.

Про те, що у колишнього президента виникли проблеми зі здоров'ям, стало відомо в кінці червня. Тоді Кравчук пропустив урочисте засідання парламенту. Пізніше почали просочуватися чутки про те, що політик переніс операцію. Повідомлялося, що хірургічне втручання пройшло без проблем. Однак, з огляду на вік політика, йому знадобиться багато часу на реабілітацію.

Спочатку оточення політика не коментувало його стан здоров'я, але в кінці липня стало відомо про те, що Кравчук місяць перебував в реанімації після втручання. Більш того, прес-секретар Кравчука Оксана Сибірцева зізнавалася, що йому не стало краще після операції.

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