На 70 році життя помер відомий турецький актор Нусрет Четінел
Як пише видання "Cumhuriyet", відомий турецький актор театру та кіно народився 26 січня 1952 року в Анкарі, де закінчив Державну консерваторію місцевого університету. Українцям Нусрет Четінел відомий завдяки ролі у легендарному серіалі "Величне століття. Роксолана", який, до речі, транслювали більш ніж у 45 країнах світу.
Як відомо, зірка "Величного століття" більше року боровся зі смертельною хворобою – раком. Нусрет Четінел пережив серцевий напад та був госпіталізований зі свого будинку. На жаль, лікарям не вдалося врятувати актора. Він помер 2 вересня на 70-му році життя.
Зауважимо, що Нусрет Четінел починав кар’єру в приватних та державних театрах під час навчання у консерваторії. Він знявся у фільмах та серіалах "Наш Евін Галлер", "Крило Севда Кушун", "Мавера", "Вільна людина", "Бехзат: серійні злочини в Анкарі", "Величне століття. Роксолана" та інших.
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Також актор працював на місцевому телебаченні артистом дубляжу з 1976 року. Нусрет Четінел грав в театрі майже до 60 років, сцену покинув у 2011 році.
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