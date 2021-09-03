Актор не входив на зв'язок, викликавши занепокоєння

Мати відомого актора не може прийти до тями від горя, адже не розуміє, чому так могло статися

Наприкінці серпня цього року було оголошено про зникнення 19-річного актора. Пізніше його тіло знайшли й розкрили причину того, що сталося.

Йдеться про американського актора кіно і ТБ Меттью Міндлера. За інформацією TMZ, 19 серпня хлопець переїхав до Пенсільванії для навчання в університеті Міллерсвілля.

Справи молодого актора йшли добре, він заводив друзів, а також вирішував інші справи, зокрема, зустрічався з консультантом з приводу відкриття комп'ютерного клубу в кампусі, і готувався до співбесіди з відділом інформаційних технологій.

За словами матері Меттью, Моніки, останній раз вони обмінялися повідомленнями, в яких вона заявила про плани забрати сина додому в п'ятницю. Жінка хотіла провести вихідні з сином.

На інший день Моніка знову написала синові, але той не прочитав, а його телефон був відключений.

Жінка зв'язалася з працівниками гуртожитку, і сусідами сина, але ті відповіли, що не бачили її сина.

У четвер Моніка вирушила на пошуки Меттью і підключила поліцію.

Через деякий час хлопця знайшли мертвим.

Пізніше окружний коронер повідомив, що Міндлер наклав на себе руки.

Моніка дивується з приводу причин такого вчинку сина і не може прийти в себе від горя втрати.

Зазначимо, Меттью Миндлер знімався в сиквелі хоррора "Зловмисник", і комедії "Мій придурочний брат".

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