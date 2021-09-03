Це триває вже 5 років.

У Київській області в місті Ірпінь маленька такса склала компанію водієві маршрутки в його поїздках.

Про це повідомляє “Київ Зараз”.

Очевидці розповіли, що крихітне цуценя належить водієві, тому регулярно виїжджає на маршрути разом зі своїм господарем.

Під час поїздок пес влаштовується на килимки поруч з водієм і спостерігає за пасажирами. Відомо, що такса виходить на роботу разом з господарем вже протягом п'яти років.

Раніше ми повідомляли, що українка поселила у власній квартирі лисиць, вовків та інших хижаків. Зробила це мешканка столичної Оболоні. В її квартирі помістилися Борсук, вовк, пара лисиць, птахи, а також стаффордширські тер'єри в кількості восьми штук. Інформацією поділилася засновниця притулку для диких тварин Наталія Попова. Волков жінка тримала у власній двокімнатній квартирі. Їх вона змушена була передати в притулок. Співробітники притулку відправили вовків до Бельгії для подальшої реабілітації. Один з вовків сильно постраждав поки жив у господині. У нього на лапі виявили шість відкритих переломів. Всі чотири лапи тварини вдалося зберегти, завдяки успішно проведеній операції. Другого вовка киянка вирішила забрати до себе в квартиру після того, як травмувався перший.

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