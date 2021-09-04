На Буковині 19 серпня сталася жахлива трагедія

Там під час несення служби загинув 24-річний прикордонник Сергій Чіпак. Рідні не вірять у версію про самогубство і наполягають, що Сергія вбили.

Деталі загибелі молодого прикордонника розповіла його сестра Анастасія в сюжеті ТСН.

Трагедія сталася в Селятині Чернівецької області. Приблизно о 03: 00 Сергій заступив в наряд. Тієї ночі він охороняв ділянку, на якій з одного боку йде ліс, з іншого – поле і житлові будинки. О 03: 30 пролунав постріл. Через 5 хвилин - ще один. Згодом з'ясувалося, що стріляли з боку поста Сергія Чіпака.

Через деякий час товариші по службі вирушили на пост прикордонника, де знайшли його тіло з вогнепальним пораненням голови. За словами сестри загиблого, сім'ю про смерть хлопця сповістили тільки близько 11 години дня. Після чого рідні вирушили в частину.

Рідним показали місце загибелі. Калюж крові було дві - в метрі один від одного. Загиблого знайшли обличчям вниз, ноги були навхрест. Анастасія вважає, що її брата перевертали. Чи були на тілі хлопця сліди насильницької смерті, невідомо. Однак на руках у нього помітили садна і синці, як ніби його схопили. Висновків експертизи рідним Сергія не показали.

Сестра загиблого каже, що це вже не перший трагічний випадок у прикордонному загоні. За словами Анастасії, 18 квітня там нібито знайшли застреленим солдата-контрактника. Також, з її слів, Сергій неодноразово ставав свідком контрабанди. Про це він іноді розповідав рідним. При цьому особливо поширюватися з цього приводу прикордонник не хотів.

У самій частині інцидент не коментують. У Національній поліції Чернівецької області через смерть прикордонника відкрили кримінальне провадження за ст. 115 УК України (Умисне вбивство).

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