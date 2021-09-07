Майкла К. Вільямса, зірку серіалів "Прослушка" та "Підпільна імперія", виявили мертвим в його квартирі в Брукліні

Інцидент стався в понеділок, 6 вересня, в Нью-Йорку. Вільямсу, який отримав премію "Еммі", було всього 54 роки.

Як зазначає видання New York Post, бездиханного актора у вітальні власного пентхауса, лежачим обличчям вниз, знайшов його племінник. На кухонному столі, за словами родича, лежало щось, що виглядало як героїн. За попередньою інформацією, Вільямс помер від передозування наркотиків.

Kabla ya Michael K.Williams kuwa muigizaji, alikuwa dancer miaka ya 90 kwa Madonna, Crystal Waters, George Michael, Ginuwine, Missy Elliott, na wasanii wengine.



Anasema Album ya RN 1814 ya Janet Jackson ilibadilisha maisha yake na kumtia moyo kuwa dancer. R.I.P #TillerBrief pic.twitter.com/WH0qP1icbq — #TillerBrief™ (@TillertheWorld) September 7, 2021

За словами племінника Вільямса, в суботу той повинен був з'явитися на заході, але так і не приїхав. Від актора не було звісток два дні, а коли в понеділок племінник вирішив провідати дядька, виявив вже остигле тіло.

Раніше Вільямс відкрито заявляв про свою боротьбу з наркотиками. У серіалах і фільмах йому діставалися, в основному другорядні ролі, - харизматичних бандитів. Особливого шарму акторові надавав його шрам на обличчі, який він отримав в 25 років, побившись в барі. Так, він знімався, крім згаданих телешоу, в «Країні Лавкрафта», «Законі і порядку», «Клані Сопрано» і фільмах «Робокоп», «12 років рабства», «Стукач».

L'acteur Michael K. Williams, 54 ans, star de la série «The Wire», retrouvé mort chez lui à New York - Selon plusieurs médias américains, il aurait été victime d'une overdose #MichaelK.Williams #décès https://t.co/mxCRsTrfgW — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) September 7, 2021

Акторові також вдалося попрацювати і з розробниками відеоігор. У Battlefield 4 він зіграв одного з персонажів на прізвисько «ірландець». До цього образу він повернувся для Battlefield 2042 - його герой став одним з іграбельних фахівців в шутері і за сюжетом повинен був бути одним з ключових персонажів.

Фанати Вільямса важко переживають втрату:

"Жахливо, сумно і неймовірно думати, що ми втратили фантастично талановитого Майкла К. Вільямса у віці 54 років"

"Я не можу повірити, що Майкл К. Вільямс помер..."

"Такий убитий горем від цього. Він був найкращим..."

"Спочивай з миром Майкл К. Вільямс, ми сумуємо за тобою, мені завжди подобалося спостерігати за тобою, де б ти не знімався"

Rest in Peace Michael K Williams. He totally bodied that Omar role https://t.co/94CsnvAvzU — Gordon (@Gorddn_) September 7, 2021

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