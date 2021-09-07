Бразилець Пеле, якого називають королем футболу переніс операцію, на якій йому видалили пухлину.

Про це він повідомив у Instagram.

"Друзі, велике спасибі за ваші повідомлення. Я дякую Богові за те, відчуваю себе дуже добре і за те, що доктор Фабіо, і доктор Мігель стежать за моїм здоров'ям», - розповів Пеле.

За словами колишнього гравця збірної Бразилії з футболу, йому видалили пухлину в товстій кишці. Напередодні Пеле пройшов обстеження, яке і вказало на наявність пухлини. Він пообіцяв дивитися на подію з посмішкою і зізнався, що має намір жити далі з любов'ю друзів і близьких.

Відзначимо, що справжнє ім'я чемпіона футболу Едсон Арантіс ду Насіменту. Цей бразильський футболіст грав на позиції нападника. Він виходив на поле, представляючи клуби «Нью-Йорк Космос» і «Сантос». За збірну Бразилії він забив 77 голів і провів 92 матчі. Пеле залишається єдиним гравцем у світі, якому тричі вдалося стати чемпіоном світу в якості гравця. За Пеле можна було спостерігати чотирьох світових чемпіонатах. У 1970 році його визнали найкращим гравцем на одному з чемпіонатів світу. А ще в 1958 році він удостоївся звання кращого молодого гравця на чемпіонаті світу. Також Пеле належить звання кращого футболіста року в Південній Америці.

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