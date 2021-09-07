Потрібно вміти грати просто, а не запарювати гравців ідеями.

Російський журналіст Олексій Андронов пояснив тактичною хитрістю головного тренера результат відбіркового матчу до Чемпіонату світу - 2022 між збірними Франції та України.

Думкою він поділився в Telegram.

"Іноді тренеру зайвий розум не корисний, а шкідливий. Потрібно вміти грати просто, а не запарювати гравців ідеями, які тобі здаються геніальними», - зазначив Андронов.

Саме головного тренера Дідьє Дешама журналіст вважає винним у тому, що збірна Франції не здобула перемогу на матчі з Україною. Андронов підкреслив, що Дешам – це приклад тренера, який завжди сам себе переграє. Російський журналіст в якості єдиного виключення з цього правила згадав Чемпіонат світу 2018 року. Хоча і в тому випадку, на його думку, рішення, швидше, прийняли самі гравці на полі, ніж їх головний тренер.

Російський журналіст упевнений, що на матчі з Україною Дідьє Дешам ще раз сам у себе виграв, а гра могла б закінчиться з рахунком «нуль – три».

Відзначимо, що гравцям збірної України з футболу вдалося вдруге в матчі зі збірною Франції зіграти внічию. Це протистояння було частиною кваліфікаційного етапу до майбутнього Чемпіонату світу, який пройде в Катарі в 2022 році. Коли зазначена гра завершилася, українці потрапили на третій рядок у групі D.

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