6 вересня 2021 року не стало знаменитого актора

Ніно Кастельнуово, який зіграв головну роль у фільмі "Шербурські парасольки", помер у Римі. Італійському акторові було 84 роки.

Інформацією про його смерть поділилося італійське агентство ANSA.

Смерть зірки підтвердили його дружина Христина, син Лоренцо і сестра Маринелла. Сім'я Ніно засмучена і страждає через втрату близької людини, у них немає сил сказати йому прощай. Родичі актора попросили ЗМІ не турбувати їх у цей важкий момент. Відомо, що Кастельнуово в 2005 році повністю осліп через глаукому.

Ніно Кастельнуово народився в 1936 році. Перший фільм з ним вийшов в 1959-му, після чого він знімався як актор другого плану. У 1964 році вийшов мюзикл "Шербурские парасольки", де Ніно зіграв головну роль — автомеханіка, який закохався в продавщицю парасольок. Роль дівчини виконала Катрін Деньов. Саме цей фільм приніс йому світову популярність і подарував нам велику історію кохання. З тих пір актори стали близькими друзями. Його не раз називали кращим кіношним партнером для Катрін Деньов.

Серед інших робіт Ніно Кастельнуово — "Зануда", "Рокко і його брати", "Англійський пацієнт", "Любов під дощем","Кольт проспівав про смерть "і "Роздягнутися для вбивці".

До самої хвороби актор виступав на сцені театру, знімався в серіалах і на телебаченні.

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