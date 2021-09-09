Пожежа виникла пізно ввечері в середу, 8 вересня, в госпіталі для ковідних пацієнтів в місті Тетово Північної Македонії
Міністр охорони здоров'я Венко Філіпче в ніч на 9 вересня повідомив у своєму Twitter, що пожежа вже загашена, але є багато поранених і загиблих.
Спочатку повідомлялося про десять загиблих, але їх кількість з часом зросла. За попередньою інформацією, жетвами потужної пожежі стали 15 осіб, ще близько двадцяти отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це пише видання МРТ.
Всі бригади лікарні були мобілізовані на допомогу постраждалим. Поранених терміново доставили в Скоп'є для надання належної допомоги.
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Причини пожежі поки невідомі, проводиться розслідування. Мер Тетово Теута Аріфі повідомив, що сильна пожежа виникла раптово і дуже швидко поширилася.
На кадрах з місця трагедії, опублікованих в Мережі, видно, як вогонь стрімко охопив будівлю.
Користувачі бурхливо обговорюють НП в коментарях під постом міністра охорони здоров'я Філіпче:
"Чи вірно, що підрядники, які будували лікарню, встановили дешеві панелі, які не були пожежобезпечними і самозагасаючими? Чи є злочинність у будівництві?"
"І у вас ще є час твітнути... Нехай вас вічно переслідує плач спалених живцем в центрі ковид!! Ви всі повинні нести відповідальність від першого до останнього!"
"найкраще піти у відставку, як в культурних країнах"
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