Пожежа виникла пізно ввечері в середу, 8 вересня, в госпіталі для ковідних пацієнтів в місті Тетово Північної Македонії

Міністр охорони здоров'я Венко Філіпче в ніч на 9 вересня повідомив у своєму Twitter, що пожежа вже загашена, але є багато поранених і загиблих.

Спочатку повідомлялося про десять загиблих, але їх кількість з часом зросла. За попередньою інформацією, жетвами потужної пожежі стали 15 осіб, ще близько двадцяти отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це пише видання МРТ.

Всі бригади лікарні були мобілізовані на допомогу постраждалим. Поранених терміново доставили в Скоп'є для надання належної допомоги.

Причини пожежі поки невідомі, проводиться розслідування. Мер Тетово Теута Аріфі повідомив, що сильна пожежа виникла раптово і дуже швидко поширилася.

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North #Macedonia's health ministry confirms 10 people have died in a Covid hospital fire in Tetovo - but stressed there could be more victims



RT https://t.co/rGAELRzXx0 pic.twitter.com/rab1LTZjCh — 🇨𝐲𝐛𝐞𝐫🇻𝐢𝐩𝐞𝐫™☢️ ͬ ͤ ᷮ ͦ ͬ ͭ ᷤ (@Kaala_Nag) September 9, 2021

Covid: North Macedonia hospital fire kills at least 10 https://t.co/5T4ix7mX2F — H Raju Datla (@dhraju) September 9, 2021

North Macedonia: At least 10 die in COVID hospital fire https://t.co/7gE8ztGpOc — Khabri News (@KHABRI_NEWS_) September 9, 2021

На кадрах з місця трагедії, опублікованих в Мережі, видно, як вогонь стрімко охопив будівлю.

15 people have reportedly been ki!led and more than 20 others injured in a fire at a Covid hospital in North #Macedonia pic.twitter.com/KlBJEaxYtz — 🇨𝐲𝐛𝐞𝐫🇻𝐢𝐩𝐞𝐫™☢️ ͬ ͤ ᷮ ͦ ͬ ͭ ᷤ (@Kaala_Nag) September 9, 2021

Користувачі бурхливо обговорюють НП в коментарях під постом міністра охорони здоров'я Філіпче:

"Чи вірно, що підрядники, які будували лікарню, встановили дешеві панелі, які не були пожежобезпечними і самозагасаючими? Чи є злочинність у будівництві?"



"І у вас ще є час твітнути... Нехай вас вічно переслідує плач спалених живцем в центрі ковид!! Ви всі повинні нести відповідальність від першого до останнього!"

"найкраще піти у відставку, як в культурних країнах"

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