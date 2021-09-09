Стало відомо, що знайшли в квартирі Таїсії Петрової, яка відкрила стрілянину з арбалета в Полтавській школі №11

Правоохоронці провели обшуки в квартирі, де живе 19-річна Таїсія Петрова. У кімнаті Таїсії Петрової виявили моторошні знахідки. Крім того, правоохоронці вилучили телефон дівчини.

Про це повідомила "Полтавська хвиля" з посиланням на очевидицю, яка попросила не називати її імені.

Так, в кутку її кімнати висів череп зі слідами засохлої крові. Також на стіні в квартирі висіло фото батька дівчини, яке було списано дивними символами, що нагадують ієрогліфи, а очі на знімку були виколоті.

Крім того, в кімнаті дівчини-стрілка виявили її особистий щоденник, в якому наперед розписаний весь вересень. Вона планувала ряд нападів, 22 вересня вона хотіла спалити свою квартиру, а 28 у неї було заплановано вбивство.

Крім того, у своєму телефоні вона зберігала фото розчленованих тварин.

Варто зазначити, що у Полтаві суд обрав запобіжний захід 19-річній Таїсії Петровій, яка стріляла з арбалета у педагогів. Її помістили під варту строком на 60 днів без права внесення застави. Під час засідання дівчина розкаялася і захотіла повернути час назад.

Нагадаємо, що директриса школи влаштувала знущання над дітьми, як її покарали.

Як повідомляла Politeka, дівчина, яка розстріляла вчителів, пояснила свій вчинок.

Також Politeka писала, що вчителів розстріляли з арбалета, з'явилися дані про дівчину.