Український співак несподівано помер під час гри у футбол
Трагедія сталася з 36-річним музикантом, автором пісень та молодіжним пастором церкви «Джерело життя» Андрієм Грифелем у Львові. Про це в соцмережах написали друзі та колеги артиста.
За їхніми словами, Грифел "грав у футбол і просто впав". Врятувати співака не вдалося: його серце зупинилося. При цьому точна причина смерті поки не встановлена.
Близькі Андрія не можуть повірити в те, що ще досить молодий співак так раптово пішов з життя.
"Це шок! Пішов з життя Андрій Грифель. Так рано... Бро, ти справжня зірка, створений для сцени...", - написав у своєму Фейсбук вокаліст групи CRY НЕБА Олександр Мамедов.
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Відомо, що у Грифеля залишилися дружина і троє дітей: дві дівчинки і хлопчик.
У соцмережах українці сумують у зв'язку зі смертю артиста.
"Непоправна втрата, хоча я його не знав особисто", "він зробив багато для Царства Божого, тепер він буде співати в небесному хорі", - пишуть люди в коментарях до його пісні.
Нагадаємо, пішов з життя відомий композитор і автор світових хітів.
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