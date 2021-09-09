Український співак несподівано помер під час гри у футбол

Трагедія сталася з 36-річним музикантом, автором пісень та молодіжним пастором церкви «Джерело життя» Андрієм Грифелем у Львові. Про це в соцмережах написали друзі та колеги артиста.

За їхніми словами, Грифел "грав у футбол і просто впав". Врятувати співака не вдалося: його серце зупинилося. При цьому точна причина смерті поки не встановлена.

Близькі Андрія не можуть повірити в те, що ще досить молодий співак так раптово пішов з життя.

"Це шок! Пішов з життя Андрій Грифель. Так рано... Бро, ти справжня зірка, створений для сцени...", - написав у своєму Фейсбук вокаліст групи CRY НЕБА Олександр Мамедов.

Відомо, що у Грифеля залишилися дружина і троє дітей: дві дівчинки і хлопчик.

У соцмережах українці сумують у зв'язку зі смертю артиста.

"Непоправна втрата, хоча я його не знав особисто", "він зробив багато для Царства Божого, тепер він буде співати в небесному хорі", - пишуть люди в коментарях до його пісні.

Нагадаємо, пішов з життя відомий композитор і автор світових хітів.

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