У Німеччині Жерому Боатенгу, який в 2014 році здобув перемогу на чемпіонаті світу з футболу, пред'явили звинувачення в домашньому насильстві.

Про це повідомляє видання Marca.

Суд у справі футболіста почали в Мюнхені, 9 вересня. Колишнього захисника клубу "Баварія" звинувачують у тому, що він побив колишню дівчину, коли вони посварилися під час спільного відпочинку. Подія трапилася в 2018 році.

За версією звинувачення, футболіст побив дівчину, яка народила йому двох дітей. Судове засідання переносили кілька разів. Справа в тому, що тест на коронавірус, зданий одним зі свідків, виявлявся позитивним. Максимальне покарання за злочин, в якому звинувачують футболіста – п'ятирічний тюремний термін. Боатенг відкидає звинувачення колишньої дівчини. За його словами, їх підставою стали "безпідставні докази третіх осіб".

Німецький захисник у літнє міжсезоння перейшов у статус вільного агента. На цей період він підписав контракт з "Ліоном" з Франції. Відзначимо, що це вже не перша скандальна ситуація, пов'язана з футболістом і його коханими. Раніше неприємності сталися з іншою колишньою дівчиною чемпіона світу з футболу. У лютому нинішнього року футболіст оголосив, що розлучається з Касею Ленхардт, а вона заявила, що він їй зрадив.

Нагадаємо, що російський журналіст висловився про матч Україна-Франція

Як повідомляла Politeka, у легендарного Пеле знайшли пухлину, бразилець зробив звернення

Також Politeka писала, що Беленюк засудив цькування 19-річної Магучіх