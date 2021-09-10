Прощання з французьким метром кіно Жан-Полем Бельмонодо не обійшлося без скандалів

Відомий журнал карикатур Charlie Hebdo в день смерті 89-річного актора, 6 вересня, випустив номер з картинкою, що викликала багато обурення в публіки. На малюнку Бельмондо, що знімався в багатьох бойовиках, ніби вистрибує з вертольота прямо в могилу. Багато хто не зрозумів гумору, тим більше що, актор був великим офіцером ордена Почесного легіону і гордістю нації.

Double dose de #Belmondo par Vuillemin et Juin ! pic.twitter.com/hywyTQxdSF — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) September 6, 2021

Інцидент бурхливо обговорюють в Мережі.

"Про те, що у французьких карикатуристів з Charli Hebdo немає нічого святого, ми знаємо вже давно"

"Не дуже розумію, кому і навіщо потрібні такі карикатури"

"Взагалі це відсилання до фільму Чудовисько, де Бельмондо грав каскадера і сам виконував трюки"

"Типу "останній трюк"

"Виродки. Це не свобода слова, це повна відсутність розуму, совісті і честі"

"По-моєму смерть взагалі не є приводом для карикатури. Вони збоченці"

Нагадаємо, 9 вересня в почесному дворі історичного будинку інвалідів в Парижі відбулася церемонія прощання з Жан-Полем Бельмондо, яку очолив президент Республіки Еммануель Макрон. Участь у жалобному заході також взяли члени французького уряду, колеги артиста, його близькі, екс-президент країни Франсуа Олланд із супутницею.

Після промови Макрона пам'ять Бельмондо вшанували хвилиною мовчання. А в останню путь його проводили оплесками.

Es como si los tesoros del siglo XX se nos escurrieran de las manos. #JeanPaulBelmondo https://t.co/aEmgFd3RlM — terebo (@tereborque) September 10, 2021

Bel hommage à #JeanPaulBelmondo d'un anonyme aux #Invalides dans le JT de #telematin @telematin de ce matin : "Il était notre copain, il était notre voisin, il était VRAI" Tout est dit.... pic.twitter.com/QyN2LO9Fsd — Corinne Gabrielle (@corinne_mauger) September 10, 2021

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