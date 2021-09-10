Прощання з французьким метром кіно Жан-Полем Бельмонодо не обійшлося без скандалів
Відомий журнал карикатур Charlie Hebdo в день смерті 89-річного актора, 6 вересня, випустив номер з картинкою, що викликала багато обурення в публіки. На малюнку Бельмондо, що знімався в багатьох бойовиках, ніби вистрибує з вертольота прямо в могилу. Багато хто не зрозумів гумору, тим більше що, актор був великим офіцером ордена Почесного легіону і гордістю нації.
Інцидент бурхливо обговорюють в Мережі.
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"Про те, що у французьких карикатуристів з Charli Hebdo немає нічого святого, ми знаємо вже давно"
"Не дуже розумію, кому і навіщо потрібні такі карикатури"
"Взагалі це відсилання до фільму Чудовисько, де Бельмондо грав каскадера і сам виконував трюки"
"Типу "останній трюк"
"Виродки. Це не свобода слова, це повна відсутність розуму, совісті і честі"
"По-моєму смерть взагалі не є приводом для карикатури. Вони збоченці"
Нагадаємо, 9 вересня в почесному дворі історичного будинку інвалідів в Парижі відбулася церемонія прощання з Жан-Полем Бельмондо, яку очолив президент Республіки Еммануель Макрон. Участь у жалобному заході також взяли члени французького уряду, колеги артиста, його близькі, екс-президент країни Франсуа Олланд із супутницею.
Після промови Макрона пам'ять Бельмондо вшанували хвилиною мовчання. А в останню путь його проводили оплесками.
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