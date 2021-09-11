Пішов з життя іспанський актор телебачення, кіно і театру Хорді Ребельон, відомий за роллю Родольфо Вілчеса в популярному телесеріалі «Центральна лікарня»

Акторові було всього 64 роки. Він помер 8 вересня в Мадриді. Причиною смерті став інсульт, пише видання Las Provincias.

La herencia que deja #jordirebellon y que no se sabe a quién irá a pararhttps://t.co/bRxleVRlzo — España Diario (@EspanaDiarioES) September 10, 2021

Хорді Ребельон народився в Барселоні 15 лютого 1957 року. На ТБ він дебютував в ролі мера в серіалі"Вулиці Сезам". За плечима Ребельона безліч "мильних опер", зокрема" довга зима"," Золота лихоманка"," Сімейний лікар"," Телевікторина","у другій половині дня".

Але найбільше Хорді запам'ятався в телешоу" Центральний госпіталь", до акторського складу якого приєднався в 2000 році. Завдяки ролі доктора Вілчеса він став дуже популярним в Іспанії. Ребельон покинув серіал в 14-му сезоні, але знову повернувся в 18-му.

Публіка сумує за своїм кумиром:

"Цього не може бути, я не можу в це повірити...😢 😢 😢"

"Яка іронія життя в тому, що в ролику «це не припиняється» і ... припиняти"

"Я втратив дар мови, коли почув цю новину. Це велика втрата для світу культури"

Cinco días antes de morir, el actor Jordi Rebellón pedía en un vídeo el @ave_almeria para la provincia. DEP.pic.twitter.com/dWWMAUNrtr — José Manuel Bretones (@JoseMBretones) September 8, 2021

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