Пішов з життя іспанський актор телебачення, кіно і театру Хорді Ребельон, відомий за роллю Родольфо Вілчеса в популярному телесеріалі «Центральна лікарня»
Акторові було всього 64 роки. Він помер 8 вересня в Мадриді. Причиною смерті став інсульт, пише видання Las Provincias.
Хорді Ребельон народився в Барселоні 15 лютого 1957 року. На ТБ він дебютував в ролі мера в серіалі"Вулиці Сезам". За плечима Ребельона безліч "мильних опер", зокрема" довга зима"," Золота лихоманка"," Сімейний лікар"," Телевікторина","у другій половині дня".
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Але найбільше Хорді запам'ятався в телешоу" Центральний госпіталь", до акторського складу якого приєднався в 2000 році. Завдяки ролі доктора Вілчеса він став дуже популярним в Іспанії. Ребельон покинув серіал в 14-му сезоні, але знову повернувся в 18-му.
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