В окупованому Донецьку стався вибух на нафтобазі
Про це 11 вересня заявив глава окупаційної адміністрації Донецька, передають підконтрольні бойовикам ЗМІ.
Інцидент стався в Куйбишевському районі міста.
Відомо, що після вибуху на нафтобазі виникла пожежа. Очевидці вже опублікували кадри з місця події в мережі. На них можна побачити стовп чорного диму і великі язики полум'я.
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Причина вибуху поки не відома.
Нагадаємо, 16 липня, стало відомо про вибух на газопроводі в Донецьку. Він стався в Будьонівському районі міста в районі залізничної станції Мушкетово. В результаті вибуху там почалося сильне загоряння, про постраждалих не повідомлялося.
Сепаратисти тоді заявляли, що на газопроводі спрацював вибуховий пристрій з армійським мінним детонатором.
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