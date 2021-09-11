В окупованому Донецьку стався вибух на нафтобазі

Про це 11 вересня заявив глава окупаційної адміністрації Донецька, передають підконтрольні бойовикам ЗМІ.

Інцидент стався в Куйбишевському районі міста.

Відомо, що після вибуху на нафтобазі виникла пожежа. Очевидці вже опублікували кадри з місця події в мережі. На них можна побачити стовп чорного диму і великі язики полум'я.

Причина вибуху поки не відома.

Нагадаємо, 16 липня, стало відомо про вибух на газопроводі в Донецьку. Він стався в Будьонівському районі міста в районі залізничної станції Мушкетово. В результаті вибуху там почалося сильне загоряння, про постраждалих не повідомлялося.

Сепаратисти тоді заявляли, що на газопроводі спрацював вибуховий пристрій з армійським мінним детонатором.

Нагадаємо, що на заводі під Києвом стався вибух, на людей полився окріп: в якому стані вижили

Як Politeka писала, що українець згорів живцем у палаючому автомобілі, витягнути його не вдалося.

Також Politeka повідомляла, потужний вибух прогримів у російській багатоповерхівці, під завалами люди: "обрушилися три поверхи"