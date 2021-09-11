Відомий художник і архітектор помер на 92-му році життя

Як пише Politeka.net з посиланням на Facebook-сторінку "Свідки Флоріана", творець проекту відомої київської будівлі-"тарілки" на Либідській Флоріан Юр'єв помер 11 вересня.

Флоріан Ілліч був відомим культурним діячем, художником і композитором. Також він займався поезією, музикою і створенням музичних інструментів. Юр'єв багато часу приділяв громадським справам. Він створив модерністський герб Києва, а також такі візитні картки столиці як наземну станцію метро «Хрещатик» і ресторан «Метро».

"Це велика втрата для нас усіх, адже Флоріан Юр'єв був винятковим багатогранним художником, новатором", - написали у Фейсбуці Національного художнього музею України.

Відзначимо, що Юр'єв народився в Сибіру, але більшу частину свого життя прожив и пропрацював в Україні, тому вважався українським майстром. Пізніше він подорожував по всьому світу, вивчаючи скрипкову справу. З 1956 року художник жив і працював у Києві. Його вважали новатором і експериментатором, а його мистецтво називали мультидисциплінарним.

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