Відомий художник і архітектор помер на 92-му році життя
Як пише Politeka.net з посиланням на Facebook-сторінку "Свідки Флоріана", творець проекту відомої київської будівлі-"тарілки" на Либідській Флоріан Юр'єв помер 11 вересня.
Флоріан Ілліч був відомим культурним діячем, художником і композитором. Також він займався поезією, музикою і створенням музичних інструментів. Юр'єв багато часу приділяв громадським справам. Він створив модерністський герб Києва, а також такі візитні картки столиці як наземну станцію метро «Хрещатик» і ресторан «Метро».
"Це велика втрата для нас усіх, адже Флоріан Юр'єв був винятковим багатогранним художником, новатором", - написали у Фейсбуці Національного художнього музею України.
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Відзначимо, що Юр'єв народився в Сибіру, але більшу частину свого життя прожив и пропрацював в Україні, тому вважався українським майстром. Пізніше він подорожував по всьому світу, вивчаючи скрипкову справу. З 1956 року художник жив і працював у Києві. Його вважали новатором і експериментатором, а його мистецтво називали мультидисциплінарним.
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