У фільмографії актора значаться багато культових стрічок

9 вересня світ кіно сколихнула сумна новина - помер радянський, російський актор театру, кіно і ТБ Олександр Іваненко. Йому було 73 роки.

Інформація про смерть артиста, з посиланням на його близьких, зявилась на порталі Кіно-Театр.

Причини смерті Іваненка не вказуються. Також невідомо, коли і де пройде прощання з актором.

Він народився 8 липня 1948 року. Закінчив театральне училище ім. Б. В.Щукіна - акторський і режисерський факультети. Також закінчив Вищі театральні курси при Міністерстві культури РРФСР.

Працював актором, режисером, головним режисером в театрах Ульяновська, Магнітогорська, Таганрога в Росії. Поставив близько півсотні театральних вистав. Також він був сценаристом ряду телевізійних програм і відеофільмів. Його буде сильно не вистачати кіношній еліті, адже такі таланти рідко зустрінеш.

В його активі ролі в таких стрічках: «22 червня, рівно о 4 годині...», «Втеча-2», «Одного разу в Ростові», «Любов на мільйон», «Посмішка пересмішника», «Кураж», «Гра з вогнем», «Джульбарс», «Три королеви», «Пляж. Жаркий сезон", «Гурзуф», «Шукачка-5» та інші.

Нагадаємо, що помер найстаріший югославський, хорватський актор і театральний режисер Міше Мартинович.

Як повідомляла Politeka, зірка легендарного фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" помер на 73-му році життя.

Також Politeka писала, що індійський актор-ветеран Анулам Шійям помер у віці 63 років.