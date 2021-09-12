Пара загинула під час побачення, на місце надзвичайної події працювали рятувальники
У суботу, 11 вересня, в рятувальну службу надійшло повідомлення про подію, яка трапилася з двома людьми. Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби ДСНС у Харківській області.
Так, на озері Нагорівське в селищі Безлюдівка мікроавтобус "Renault Trafic" з двома людьми потрапив у воду.
На місці події працював оперативний рятувальний підрозділ 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини з Харкова. Співробітники ДСНС за допомогою автомобільної лебідки витягли машину з води. У салоні виявили двох загиблих.
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За фактом події ведеться слідство.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у чоловіка і дівчини в цей вечір було побачення. У якийсь момент авто несподівано скотилося у воду, обидва не змогли вибратися.
Рятувальники довго намагалися дістати мікроавтобус, який до того ж впав на бік.
У пості Telegram-каналу "Типовий Харків" говориться, що пара займалася інтимними справами.
Також в тій же групі, стверджується, що чоловікові був 61 рік, а дівчині - 23. Перший взяв авто у сина, сказавши дружині, що поїхав до лікарні.
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