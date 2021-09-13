Світ кіно струснула сумна звістка - не стало знаменитого актора

Радянський, російський актор театру, кіно і ТБ Михайло Боровков пішов з життя. Що стало причиною його смерті невідомо.

Про смерть артиста повідомив портал "КІНО-Театр".

Михайло Олександрович Боровков народився 5 серпня 1957 року. У 1981-му закінчив Горьківське театральне училище в Росії. Працював у драмтеатрах Норильська, Красноярська, в Ризькому театрі російської драми, був режисером Нижегородського ТЮГу.

Головна роль в "Окаянних днях" стала для Боровкіна екранним дебютом. Далі - латвійський серіал "Борозни долі", багатосерійний детектив з Будрайтісом "Литовський транзит", Британський трилер 2005 року з Деніелом Крейгом "Архангел".

У його кар'єрі є і режисерські роботи: "Священні чудовиська" (Мала сцена РРТ, 2000 р.).

Його буде сильно не вистачати кіношній еліті, адже такі таланти рідко зустрінеш. Колеги актора згадують його лише з теплотою і посмішкою. Кажуть, що він був щирим, відкритим і, за великим рахунком, наївною людиною, яка у всіх бачила добро. Мир його праху.

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