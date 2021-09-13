Світ кіно струснула сумна звістка - не стало знаменитого актора
Радянський, російський актор театру, кіно і ТБ Михайло Боровков пішов з життя. Що стало причиною його смерті невідомо.
Про смерть артиста повідомив портал "КІНО-Театр".
Михайло Олександрович Боровков народився 5 серпня 1957 року. У 1981-му закінчив Горьківське театральне училище в Росії. Працював у драмтеатрах Норильська, Красноярська, в Ризькому театрі російської драми, був режисером Нижегородського ТЮГу.
Біда у Пугачової, зірку забрали з похорону близького друга в жалюгідному стані: "Галкін взяв за руку і..."
Життя молодої українки обірвалося в одну мить, кадри трагедії на трасі: "Було всього 17 років"
Потужний вибух струсонув Донецьк, видно стовп чорного диму: перші подробиці і кадри з місця НП
"Маскарад-2", новий розсекречений герой розчарував українців: "Шоу "Маска" набагато краще…"
Нова ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук покинула Україну після першого ефіру: що сталося
Головна роль в "Окаянних днях" стала для Боровкіна екранним дебютом. Далі - латвійський серіал "Борозни долі", багатосерійний детектив з Будрайтісом "Литовський транзит", Британський трилер 2005 року з Деніелом Крейгом "Архангел".
У його кар'єрі є і режисерські роботи: "Священні чудовиська" (Мала сцена РРТ, 2000 р.).
Його буде сильно не вистачати кіношній еліті, адже такі таланти рідко зустрінеш. Колеги актора згадують його лише з теплотою і посмішкою. Кажуть, що він був щирим, відкритим і, за великим рахунком, наївною людиною, яка у всіх бачила добро. Мир його праху.
Нагадаємо, що помер найстаріший югославський, хорватський актор і театральний режисер Міше Мартинович.
Як повідомляла Politeka, зірка легендарного фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" помер на 73-му році життя.
Також Politeka писала, що індійський актор-ветеран Анулам Шійям помер у віці 63 років.