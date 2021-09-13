У Донецьку на території лікарні стався вибух

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Так, на непідконтрольному Донецьку на території пологового будинку лікарні Вишневського стався вибух, як стверджують очевидці, передає "donpress.com".

"Туди з'їжджаються швидкі і пожежні", - пишуть в мережі.

На місці вибуху нібито були чутні крики.

За попередньою інформацією, загорівся автомобіль швидкої. Всі обставини НП уточнюються. На місце подій з'їхалися швидкі і пожежники.

До слова, нещодавно повідомлялося, що нетверезий чоловік погрожував підірвати гранату.

Вранці 13 вересня на 102 зателефонувала мешканка Іванівки, вона повідомила, що її 45-річний чоловік забарикадувався в будинку і погрожує підірвати будинок.

На місці події працюють керівництво поліції області, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рота поліції особливого призначення.

Стало відомо, що чоловік живе з дружиною і 4-ма дітьми.

Чоловік посварився з дружиною і схопив гранату, потім він почав погрожувати рідним - дружина і діти вийшли з дому і викликали поліцію.

Чоловік закрився на 2 - му поверсі і відмовляється виходити-будинок оточили.

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