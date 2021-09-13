У Службі безпеки підтвердили, що гастролі Моргенштерна по Україні заборонені.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

У відомстві зазначили, що Алішер Валєєв знаходиться в списку людей, які загрожують нацбезпеці України. В СБУ впевнені, що творчість виконавця пропагує насильство, а на його концертах виникають конфлікти.

У даних СБУ фігурує, як прізвище Валєєв, так і псевдонім Моргенштерн. У відомстві повідомили, що позиція Служби безпеки заснована на лінгвістичній експертизі творчості Моргенштерна.

Вона довела, що культ жорстокості присутній в текстах виконавця. Крім того, в них йдеться про вживання наркотиків. В СБУ повідомили, що у вересні додатково поставили до відома правоохоронців про те, що концерти Моргенштерна заплановані в Україні.

Раніше ми повідомляли, що Моргенштерн має намір провести концерт в українській столиці, незважаючи на заборону в'їзду в Україну. Також концерти виконавця заплановані в Запоріжжі та Харкові. Всі вони, згідно афіші, повинні пройти в цьому році. У Запоріжжі Моргенштерн обіцяє приїхати 13 листопада. До Харкова він планує відправитися 15 листопада, а 16 листопада заплановано виступ у столичному Палаці Спорту. На концертах є вікове обмеження в 16 років.

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