Знаменитість був актором, режисером, сценаристом, продюсером, танцюристом і джазовим піаністам

Феррі Радакс - одна з головних величин австрійського та Європейського авангардного та експериментального кіно, помер на 90-му році життя в Німеччині.

Некролог публікує видання Wiener Zeitung.

Його кінематографічні роботи не тільки були добре прийняті в Австрії, але і отримали велике міжнародне визнання, особливо завдяки "своїм легендарним портретам і неординарній людині, який їх створив".

Радакс народився у Відні 20 червня 1932-го. Навчаючись у гімназії, виступав зі знаменитим віденським хором хлопчиків. Далі був Текстильний коледж, де Феррі захопився фотографією і кіно. Перші намір щось зняти зробив у 1940-м. В 53-му вступив до Віденської кіноакадемію. Працював фоторепортером.

Серед знаменитих проектів режисера - "На краю", "Художник-шизофренік", "Італієць", "Людвіг Вітгенштейн", "У колі друзів", "Максим в Парижі", "Життя Баха", "Наполеон на острові Святої Єлени", "Хто ви, містер Джойс?". Світ кіно спустошений такою втратою, адже його фільми цінували в багатьох країнах.

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