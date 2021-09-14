Тіно Контрерас був легендарним барабанщиком, який прославляв джаз

На 98-му році життя помер легендарний джазмен, мексиканський барабанщик, композитор і аранжувальник Тіно Контрерас.

Сумна новина була опублікована через його офіційну сторінку в Facebook.

«Він не тільки відкрив джаз в Мексиці, але і на міжнародному рівні, він використовував кілька стилів для досягнення дивовижного міксу. Сім'я і друзі з глибоким болем повідомляють вам, що 9 вересня, о 00:30 зупинилося серце нашого улюбленого майстра Тіно Контрераса. Ми втратили справжню ікону», - підтвердили на його офіційній сторінці в Facebook.

Тіно народився 3 квітня 1924 року в Чіуауа і брав участь у створенні першого в країні офіційного джазового запису - в 1954-му, у складі тріо з Маріо Патроном і Віктором Руїсом. Платівка отримала назву "Джаз в Мексиці" і була видана лише в 60-х.

За більш ніж 60-річну кар'єру Тіно записав 58 альбомів, останній - буквально в минулому році, зі своїм сином Валентино. Він віддав своє життя музиці і у віці 97 років все ще грав на фортепіано і барабанах.

Нагадаємо, що помер найстаріший югославський, хорватський актор і театральний режисер Міше Мартинович.

Як повідомляла Politeka, зірка легендарного фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" помер на 73-му році життя.

Також Politeka писала, що індійський актор-ветеран Анулам Шійям помер у віці 63 років.