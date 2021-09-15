Сталася дорожньо - транспортна пригода, зіткнулися автомобіль служби таксі і Ford Mondeo

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю таксиста, в результаті якої постраждали пасажири двох авто, які потрапили в аварію.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Уточнюється, що в Печерському районі Києва в ніч з 14 на 15 вересня зіткнулися автомобіль служби таксі Peugeot 301 і Ford Mondeo. Водій таксі рухався на автомобілі Peugeot в лівій смузі, Ford - в правій.

Після зіткнення Mondeo виїхав за межі дороги на клумбу і вдарив залізну опору даху, встановленої при вході в підвальне приміщення.

"Несподівано, зі слів таксиста, його пасажирка сказала "тут направо". Той, не дивлячись по дзеркалах, почав здійснювати маневр і в'їхав в Ford. Від зіткнення самого таксиста розвернуло поперек дороги, а Ford-перелетів тротуар , вдарив клумбу і зупинився біля металевої огорожі", - йдеться в повідомленні. Тепер він звинувачує у всьому пасажирку.

В результаті аварії постраждали пасажирки обох автомобілів, їх з місця ДТП відвезли в лікарню.

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