Про нього говорять тільки хороше

Норма МакДональд був улюбленцем Адама Сендлера, часто брав участь у зйомках фільмів з його участю

14 вересня на 62-му році життя помер впливовий комік Норм Макдональд - актор, сценарист, продюсер і артист озвучення.

Як повідомило Deadline, останні дев'ять років комік бився з раком, причому ніяк цю битву не афішуючи. Так як не хотів, щоб через страшний діагноз публіка почала ставитися до нього по-іншому.

Про трагічну подію також повідомив американський актор і комік Джим Керрі у своєму мікроблозі Twitter.

"Мій дорогий друг Норм МакДональд помер після хороброї 10-річної битви. Він був нашою коштовністю. Чесний і сміливий геній комедії. Я люблю його", - написав Джим.

Майбутній комік почав свою кар'єру з виступів у невеликих Канадських клубах. Коли він став досить популярний на батьківщині, то переїхав до США, де писав сюжети для телевізійних комедій.

На екранах почав з'являтися з 90-х: "Біллі Медісон", "Народ проти Ларрі Флінта", "Людина на Місяці", озвучка пса Лакі в усіх частинах "Доктора Дуліттла", голос пса-вампіра "Псу-вампіра" і хтивого лейтенанта Яфита в "Орвілле", "Безглузда шістка", Рості "Буває і гірше", "Мене звуть Ерл" і "Суботнім вечором в прямому ефірі".

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