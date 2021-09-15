Футболіст заявив, що у нього немає образи

Руслан Малиновський, півзахисник збірної України, прокоментував скандал, який стався у нового тренера Олександра Петракова з футболістами.

Заяву футболіст опублікував у Instagram.

"Останнім часом з'явилося багато коментарів з приводу мого ставлення до збірної команди України, і я змушений відреагувати» - написав Малиновський.

За словами футболіста він вважає честю виступ за збірну своєї країни. Малиновський підкреслив, що поважає рішення тренерського штабу, який визначає позицію футболіста і час, проведений на полі. Футболіст зазначив, що здивований тим, що питання, які необхідно вирішувати всередині команди, винесли на загальне обговорення.

Футболіст заявив, що у нього немає образи на тренера за вибір тактики або складу команди. За його словами, тренер сам розповів іншим гравцям, що» Малиновський не підходить " для обраної ним схеми гри. Футболіст про це дізнався. Руслану не сподобалося, що це обговорювали у нього за спиною. При цьому він заявив, що на тренера не образився і вибачень не просив.

За його словами, від'їзд не був демаршем, оскільки він запитав дозволу у тренера і отримав на це його згоду. Малиновський додав, що сподівається на те, що футбольні питання в майбутньому будуть вирішувати виключно всередині команди.

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