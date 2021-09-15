Різабава помер 13 вересня у віці 60 років у приватному госпіталі в Кочині в Індії
Він був відомим індійським актором кіно, театру і ТБ. Причиною названа важка хвороба, зокрема захворювання нирок.
Про це повідомляють національні ЗМІ і скорботний Twitter, адже шанувальники розбиті горем.
Різабава знявся в понад 150 фільмів, він зіграв лиходіїв, яких до цього ніколи не бачив Боллівуд. Він настільки майстерно перевтілювався, ніби жив своїми персонажами.
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Різабава потрапив в кіно з театру, дебютувавши в 1984 році в картині, яка так і не потрапила на екрани. Але далі справи пішли краще. В результаті - більше ста проектів і численні кінопремії і любов як критиків, так і глядачів.
При цьому варто відзначити, що, незважаючи на безліч різноманітних зіграних персонажів, в серцях шанувальників Різабава в першу чергу залишиться як ексцентричний лиходій Джон Хонаї з комедійного трилера 1990 року In Harihar Nagar. Він мав комерційний успіх і породив ланцюжок продовжень і ремейків.
Він також знявся в багатьох серіалах з 2002 року до своєї смерті.
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