У Києві пасажири метро проїхалися у вагоні з чоловіком, який смажив сосиску газовим пальником безпосередньо у вагоні.

Відео знявши пасажири, - передає " 1 + 1».

На ролику видно, що пасажир зайняв місце в хвостовій частині вагона. Після цього він дістав сосиску. Пасажир не став в сирому вигляді її їсти. Діставши примус, він почав смажити свою їжу.

Раніше ми повідомляли, що харків'яни зажадали змін в метрополітені і звернулися до влади. Петицію опублікували на порталі міськради Харкова. Жителі попросили збільшити число терміналів для оплати проїзду банківськими картами. За задумом авторів звернення, нові термінали повинні з'явитися безпосередньо на станціях метрополітену. Автори звернення обґрунтували його зростанням кількості пасажирів на харківських станціях метро. Через це, за словами ініціаторів проекту, в місцях оплати проїзду почали виникати черги, які пасажири створюють ненавмисно. У петиції сказано, що термінали необхідно встановити на кожній станції метро, без винятку.

Відзначимо також, що в Харкові в метро помітили чоловіка, який почав курити прямо у вагоні. Поведінка чоловіка викликала обурення у користувачів соціальних мереж. Пасажир був з електронною сигаретою.

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