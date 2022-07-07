У Миколаєві СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам.
Про це повідомляє СБУ.
Місцевий житель виявився агентом ФСБ. Він збирав інформацію про місця дислокації ЗСУ, розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах.
Через його дії росіяни 26-30 червня масово ракетами обстрілювали Миколаїв. Під час обшуків у агента ФСБ виявили вибухівку, російську символіку, вогнепальну зброю, боєприпаси та мобільні телефони, за допомогою яких він передавав ворогу інформацію.
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Зрадника затримала СБУ. Йому інкримінують несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2).
"Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо додаткової кваліфікації інших епізодів його діяльності за ч. 2 ст. 111 (державна зрада)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, росіяни скаржаться, що їм не раді в країнах ЄС.
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Крім того Politeka.net повідомляла, що з'явилися перші фото з острова Зміїний після втечі окупантів.