У Миколаєві СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам.

Про це повідомляє СБУ.

Місцевий житель виявився агентом ФСБ. Він збирав інформацію про місця дислокації ЗСУ, розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах.

Через його дії росіяни 26-30 червня масово ракетами обстрілювали Миколаїв. Під час обшуків у агента ФСБ виявили вибухівку, російську символіку, вогнепальну зброю, боєприпаси та мобільні телефони, за допомогою яких він передавав ворогу інформацію.

Зрадника затримала СБУ. Йому інкримінують несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2).

"Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо додаткової кваліфікації інших епізодів його діяльності за ч. 2 ст. 111 (державна зрада)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни скаржаться, що їм не раді в країнах ЄС.

Також повідомлялось, що у окупантів паніка - ЗСУ знищуть їхні склади з боєприпасами та технікою.

Крім того Politeka.net повідомляла, що з'явилися перші фото з острова Зміїний після втечі окупантів.