Росіяни закінчують поповнення запасів, щоб розпочати нові наступальні дії. Захисники на цей час продовжують просуватися на південно-західній ділянці Херсона. Таке припущення зробили розвідники міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Як зазначили, війська росії зосереджують техніку у напрямку Сіверського – приблизно за 8 км на захід від нинішньої російської лінії фронту.

"Існує реальна ймовірність того, що безпосередньою тактичною метою росії буде Сіверськ, оскільки її сили намагаються просуватися до найбільш ймовірної оперативної мети – міського району Слов'янськ-Краматорськ", – наголошується у повідомленні.

У розвідці також зазначили, що захисники продовжують просуватися на південно-західній ділянці Херсона.

В Інституті вивчення війни тим часом заявляли, що російські війська продовжили просуватися до Донеччини з південного сходу від Ізюму та можуть створювати умови для підготовки одночасного наступу на Слов'янськ чи Краматорськ.

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