Біля населеного пункту Несумне війська рф "промахнулися" і вдарили по своїх позиціях із РСЗВ. Про "промах" ворога повідомила в Telegram Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на дані української розвідки.
Внаслідок "прицільного" вогню один військовий армії рф загинув, двоє отримали поранення. За інформацією розвідки, окремі підрозділи реактивної артилерії російських окупаційних військ не зовсім підтримують проведення так званої кремлівської "спецоперації" та підсвідомо допомагають ЗСУ проводити "демілітаризацію" своєї ж армії.
Зазначається, що окрім власного "промаху" окупантів, біля села Нескучне, також підтверджено знищення їхнього складу боєприпасів.
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Загалом на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Війська рф основні зусилля зосереджують на покращенні тактичного становища та виявленні слабких місць в обороні українських військ.
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