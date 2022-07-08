Російські окупанти, які не хочуть воювати в Україні, записали відеозвернення до свого командування.

За такий бунт їм пообіцяли повернути їх додому в останню чергу. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України та опублікували перехоплення розмови одного з російських вояк та його дружини.

Так, окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповів дружині про наслідки їхнього вчинку.

«У нас тут «самострільник» ногу собі прострілив. Командири наші – с*ки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив «я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку». Його назад повернули", — говорить він.

Окупант також додав, що той військовий, Ваня, ходив у штаб, щоб його відпустили, але марно.

"Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете», — скаржиться окупант.

При цьому його дружина розповідає, що в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону. І це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати.

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