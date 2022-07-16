На одному з цвинтарів у Маріуполі з'явилося близько 1400 нових поховань. І це за останні півтора місяці.
Йдеться про Старокримський цвинтар, який знаходиться у тимчасово окупованому рашистами Маріуполі.
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Дослідники CIR вивчили супутникові знімки Planet Labs PBC та встановили, що станом на 12 травня кількість могил на цвинтарі з початку повномасштабного вторгнення Росії збільшилася на 1700, а до 29 червня там з'явилися ще 1400 могил. Загалом із 24 лютого на цвинтарі викопали 3100 могил.
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Фахівці підрахували, що щомісяця викопується уп'ятеро більше нових могил, ніж до повномасштабного вторгнення російської армії.
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