Щомісяця викопується вп'ятеро більше нових могил, ніж до повномасштабного вторгнення російської армії.

На одному з цвинтарів у Маріуполі з'явилося близько 1400 нових поховань. І це за останні півтора місяці.

Йдеться про Старокримський цвинтар, який знаходиться у тимчасово окупованому рашистами Маріуполі.

У звіт британського Центру інформаційної стійкості (CIR) повідомляється, що в період з 12 травня по 29 червня з'явилися близько 1400 нових поховань.

Дослідники CIR вивчили супутникові знімки Planet Labs PBC та встановили, що станом на 12 травня кількість могил на цвинтарі з початку повномасштабного вторгнення Росії збільшилася на 1700, а до 29 червня там з'явилися ще 1400 могил. Загалом із 24 лютого на цвинтарі викопали 3100 могил.

Фахівці підрахували, що щомісяця викопується уп'ятеро більше нових могил, ніж до повномасштабного вторгнення російської армії.

Between 12 May and 29 June alone we identified there were at least 1,400 new graves added to this site, which was just one of a number of grave sites surrounding Mariupol. You can see more on this specific site in our report featured in @guardian here: https://t.co/uQzQ4IhMx7 pic.twitter.com/a1tal0Nqrr — Centre for Information Resilience (@Cen4infoRes) July 15, 2022

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