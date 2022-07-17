ГУР продовжує публікувати перехоплення розмов окупантів, що воюють проти України, з їхніми рідними та близькими.

На цей раз Головне управління розвідки опублікувало телефонну розмову російського окупанта зі своїм батьком, де він обговорює становище на його ділянці фронту, а також скаржиться на байдужість командування.

Каже, що обіцяли сформувати новий батальйон аби замінити їх. Але цього так і не сталося.

«Нас тут залишилося менше 200. А за списками понад 20 тисяч. Вони нам тільки кажуть – памперси поміняйте. Що ви боїтеся? А "туди", за новинами, хлопці читають, озброєння нове постачають. А у нас їх… (загалом) нічого. У нас навіть жодного танка нема. У нас був один танк – 72. Його спалили. Наші склади із боєприпасами все знищили. Вони тепер тил почали еб ...» - розповів рашист.

Також він повідомив, що все командування коштує за 90 кілометрів від фронту.

«Навіть якщо у нас щось станеться, якщо нам якась допомога потрібна, вони просто не встигнуть приїхати. Нас просто зітруть з лиця землі», - поскаржився загарбник.

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