На цей раз Головне управління розвідки
Каже, що обіцяли сформувати новий батальйон аби замінити їх. Але цього так і не сталося.
«Нас тут залишилося менше 200. А за списками понад 20 тисяч. Вони нам тільки кажуть – памперси поміняйте. Що ви боїтеся? А "туди", за новинами, хлопці читають, озброєння нове постачають. А у нас їх… (загалом) нічого. У нас навіть жодного танка нема. У нас був один танк – 72. Його спалили. Наші склади із боєприпасами все знищили. Вони тепер тил почали еб ...» - розповів рашист.
Також він повідомив, що все командування коштує за 90 кілометрів від фронту.
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«Навіть якщо у нас щось станеться, якщо нам якась допомога потрібна, вони просто не встигнуть приїхати. Нас просто зітруть з лиця землі», - поскаржився загарбник.
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