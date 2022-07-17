Журналісти поцікавилися думкою жінки з росії, яка не дивиться телевізор, де ведуть мовлення пропагандисти, а знаходить інформацію в інтернеті та аналізує її.

Жінка називає російського президента путіну та його оточення купкою злодіїв та корупціонерів, які за 20 років погробили країну у мотлох, зруйнувавши всі заводи та фабрики.

"У нас країна багата, але нічого не робиться для народу", - зазначила росіянка.

Вона навела приклад Китай, який за 20 років з жебрак країни перетворився на процвітаючу.

Росіянка впевнена, що в країні потрібна обов'язкова зміна влади, щоб покласти край свавіллю.

Розв'язану путіну війну в Україні вона назвала стимулом для гальмування народних протестів.

«От якби війни не було, тут би таке почалося, така хвиля мітингів та погромів почалася, ось це все стримує нас, що наші сини та діти гинуть там в Україні», - розповіла жінка.

Відео можна переглянути тут.

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